Bittersüß dürfte dieser Abschied für Catherine Zeta-Jones (48, "Verlockende Falle") gewesen sein. Ihr Sohn Dylan (18) geht ab sofort aufs College und ist in ein Zimmer in einem Studentenwohnheim an der renommierten Brown University gezogen, wie die Schauspielerin in einem bewegenden Video auf Instagram dokumentiert.

Zwischen Union Jack und Rolling-Stones-Poster

In dem Clip ist nicht nur zu sehen, wie ihn Papa Michael Douglas (73, "Wall Street") und Schwester Carys (15) verabschieden, sondern unter anderem auch, wie sich Dylan so eingerichtet hat. Auf dem Bett liegen zwei Kissen im Union-Jack-Design, an der Wand hängt ein einzelnes Poster der Rolling Stones. Viel rührender sind allerdings die vielen Baby- und Kinderaufnahmen, die Mama Catherine mit ins Video eingebaut hat.

Zeta-Jones wünscht ihrem Sohn: "Lasst die Vorlesungen beginnen! Ich liebe Dich, Dylan. Viel Glück in diesem nächsten, aufregenden und erleuchtenden Kapitels deines Lebens." In einem weiteren Post erklärt sie, dass sie an diesem Morgen "vor Freude hüpfen" könne. Am liebsten würde sie sich selbst einschreiben, witzelt die Schauspielerin. Dylan solle jede Sekunde seines neuen Lebensabschnitts genießen.