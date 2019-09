Das war ein Finale für die Tennis-Geschichte: Über fast fünf Stunden hinweg rangen Rafael Nadal (33) und Daniil Medwedew (23) um den Sieg bei den US Open. Das außergewöhnliche Match begeisterte rund 24.000 Zuschauer in New York - und unter ihnen eine ganz besonders: Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (49, "Lieber verliebt") hielt es angesichts des nervenaufreibenden Tennis-Krimis, den Nadal und Medwedew auf dem Ascheplatz veranstalteten, kaum in ihrem Sitz. Ihr Ehemann Michael Douglas (74, "Last Vegas") hingegen zeigte weitaus weniger Emotionen.

Bilder vom Match am Sonntag zeigen die beiden in höchst unterschiedlichen Gemütszuständen. Während Zeta-Jones mitfieberte, die Hände hoch in die Luft warf, mal verzweifelt, mal euphorisch wirkte, saß ihr Schauspiel-Gatte mit hochkonzentrierter Mine auf seinem Platz. Lediglich in den teils frenetischen Applaus seiner Ehefrau stimmte Douglas mit ein.