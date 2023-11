Zum 23. Hochzeitstag teilen Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas private Momente auf Instagram.

Catherine Zeta-Jones (54) und ihr Mann Michael Douglas (79) feiern ihren 23. Hochzeitstag und lassen auch ihre Fans daran teilhaben. Die 54-Jährige zeigt auf Instagram zahlreiche Pärchenbilder aus den vergangenen Jahren, darunter auch private Bilder ihrer Hochzeit.

"Heute feiern wir unseren 23. Hochzeitstag", kommentiert Zeta-Jones ihren Post. "Mein lieber Michael, dein Friedensnobelpreis wartet auf dich. Ich liebe dich ... von deiner geliebten Frau, die mit der Medal of Honor ausgezeichnet wurde", scherzt die Schauspielerin. Die Fans sind begeistert und beglückwünschen das Paar mit zahlreichen Kommentaren.

"Möge unser Tanz nie enden"

Auch Douglas teilte ein Bild der beiden auf seinem Instagram-Account, das sie beim Hochzeitstanz zeigt. "Herzlichen Glückwunsch zu 23 Jahren und mir, meine liebe @catherinezetajones! Kann es kaum erwarten, dass es 24 werden! Alles Gute zum Hochzeitstag", schreibt er an seine Frau. Die Antwort von Zeta-Jones lässt nicht lange auf sich warten. "Ich liebe dich, Schatz, möge unser Tanz nie enden."

Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones lernten sich 1998 beim Deauville Film Festival in Frankreich kennen und lieben. Die beiden heirateten am 18. November 2000 im Plaza Hotel in New York City. Fünf Monate zuvor wurde die Scheidung von Douglas und seiner Ex-Frau Diandra Luker (67) rechtskräftig. Zeta-Jones und Douglas haben einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter. Douglas darüber hinaus aus erster Ehe noch einen weiteren Sohn, den Schauspieler Cameron Douglas (44).