Die Ehe von Cathy und Mats Hummels sorgte in den vergangenen Monaten für allerlei Schlagzeilen, die die Influencerin sogar selbst kommentierte. Dabei beweist Hummels nicht selten Humor.

Das Hummels-Mantra der vergangenen Monate hieß stets: Wir halten zusammen, sind ein Team, und das wichtigste Mitglied ist Sohn Ludwig. Das betonte besonders Cathy Hummels immer dann, wenn ihre Ehe mit Fußballer Mats Hummels in den Schlagzeilen war.

Cathy Hummels scherzt über Mats Hummels

Doch so sehr Einheit demonstriert wird – ab und an kann sich die Influencerin einen Scherz offenbar nicht verkneifen.

So wie jetzt in einem Video von "World Wide Wohnzimmer", einer Youtube-Sendung der Zwillinge Dennis und Benni Wolter. Die beiden gaben Cathy Hummels in einem Spiel gleich mehrere Schlagzeilen, aus denen sie entscheiden könnte, welche sie am liebsten über sich lesen würde. Die Entscheidung: "Pest gegen Cholera", so die Moderatoren.

"Cathy wird zur Wollny – diese VIP-Familien wagen den 'Promi-Frauentausch'", "Promille-Protz am Partystrand – Cathy dicht auf Ibiza" und "Lasziv im Bodypainting-Blaumann – Cathy Hummels erobert Only Fans" standen der 34-Jährigen zur Auswahl. Sichtlich amüsiert war Hummels beim letzten der drei Vorschläge. "Neee. Aber vielleicht hätte ich dann wieder eine Chance bei Mats", grinse sie und fügte schnell hinzu: "Das lassen wir jetzt mal so stehen." In den vergangenen Monaten dominierte Mats Hummels regelmäßig die Presse – nicht aber mit seinen Fußballkünsten, sondern mit angeblichen Frauengeschichten.

Sie entscheidet sich für Wollny-Schlagzeile

Am Ende entschied sich Hummels für die erste Schlagzeile und damit für Familie Wollny. Die Reality-TV-Matriarchin lernte Hummels bereits bei Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" kennen. Die Interviews mit Wollny bezeichnet die Moderatorin im Youtube-Video als "Weltklasse".

2007 lernte Mats Hummels Cathy Fischer in München kennen. Sie war gerade zur "Miss FC Bayern" gewählt worden. An ihrem ersten Date gingen der Fußballer und die heutige Influencerin ins Kino. "Eigentlich wundert's mich, dass Mats mich überhaupt irgendwie attraktiv fand, weil ich die ganze Zeit gejammert und gesagt habe: 'Oh, ich hab' so Schmerzen, ich brauch eine Tablette, ich halte das nicht mehr aus'", erinnerte sich Cathy Hummels im "Place to B"-Podcast der "Bild"-Zeitung an das Treffen. 2008 zog sie zu ihm nach Dortmund, wo Hummels für den BVB spielte.

Mehr als 14 Jahre waren Mats und Cathy Hummels ein Paar, sieben Jahre davon verheiratet. Nun scheint die Liebe zwischen Mats Hummels und seiner Ehefrau Cathy ein Ende gefunden zu haben. Wie RTL aus dem engen Umfeld von Cathy Hummels erfuhr, wurde bereits die Scheidung eingereicht. Zuvor hatte auch die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Das Paar soll seit einem Jahr getrennt leben.

Laut RTL soll Cathy Hummels bis zum Schluss versucht haben, um die Ehe zu kämpfen. Immer wieder postete sie in der Vergangenheit Fotos, die sie zusammen mit Ehemann Mats zeigen. Auch als Berichte über ein Liebesaus längst die Runde machten, hielt die Münchnerin weiterhin den Eindruck einer intakten Ehe aufrecht.

Verwendete Quellen: Youtube "World Wide Wohnzimmer" / RTL, "Bild.de"