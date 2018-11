Eigentlich wollte Cathy Hummels (30) mit Sohnemann Ludwig entspannte Tage im warmen Dubai verbringen. Am Dienstag war der Rückflug nach Deutschland geplant, doch der musste aufgrund einer plötzlichen Erkrankung verschoben werden. "Baby ist krank und jetzt müssen wir noch eine Nacht hierbleiben. Den Flug kann ich ihm nicht zumuten", schrieb Hummels vor drei Tagen unter einen Instagram-Post.

Doch der Zustand des erst knapp ein Jahr alten Ludwig scheint sich verschlimmert zu haben. Am Donnerstagabend wendet sich die junge Mutter hilfesuchend an ihre Instagram-Follower. In einer Story fragt sie - noch immer in Dubai - nach Vomex-Zäpfchen für Babys. "Sehr dringend. Wir kriegen die hier nirgends. Einfach per PM. Wir holen sie von überall ab." Das Medikament hilft gegen Übelkeit und Erbrechen und scheint in Dubai nicht erhältlich zu sein. Bleibt zu hoffen, dass Hummels mitsamt Sohn Ludwig bald zurück nach Deutschland fliegen kann.