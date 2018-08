Am Freitag war für Cathy und Mats Hummels ein ganz besonderer Tag. Denn am bayerischen Tegernsee wurde ihr erstes gemeinsames Kind Ludwig getauft. Auf Instagram ließ die stolze Mama ihre Follower an den Feierlichkeiten teilhaben. "Ein ganz besonderer Tag für meinen kleinen Wal... Let's get the party started", kündigte sie mit einem Foto an, um dann mit weiteren Posts und in ihrer Story noch mehr Details zur Taufe zu verraten.

Die Party nach der Zeremonie stand offenbar ganz unter dem Motto "Wal", denn dekoriert war hauptsächlich in Weiß und verschiedenen Blautönen. Für die Gäste hatte das Ehepaar Hummels eine extravagante Torte in süßer Walfisch-Form organisiert. "Hätte es mir nicht anders erträumen können für Ludwig", erklärte Cathy Hummels sichtlich stolz in ihrer Instagram-Story.

Luftballons und ein Hippie-Outfit

Alle Gäste ließen für Taufkind Ludwig weiße, dunkelblaue und hellblaue Luftballons steigen. "Mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen", schrieb Mama Cathy zu diesem Programmpunkt in ihrer Story.

Zu essen gab es neben der Torte Fisch und gegrilltes Gemüse, wie ein Instagram-Foto zeigt, auf dem die 30-Jährige mit einem breiten Grinsen ihren Teller in die Kamera hält.

Passend zur sommerlichen Taufe ihres Sohnes hatte sich Cathy Hummels für ein farbenfrohes Hippie-Outfit entschieden. In dem Jumpsuit wurde später am Abend zu Songs wie "Despacito" und "Candy Shop" ordentlich getanzt. Ehemann Mats hingegen hatte sich für das Familienfest ganz klassisch mit einem dunkelblauen Anzug mit passendem hellblauen Hemd und Krawatte in Schale geworfen. Das verrät ein Blick auf seinen Instagram-Account.