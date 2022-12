Trotz Trennung scheinen sich Cathy und Mats Hummels nach wie vor gut zu verstehen. Auf Instagram gratuliert sie ihm zum Geburtstag.

Durch Sohn Ludwig (4) bleiben Cathy (34) und Mats Hummels auch nach ihrer Trennung - zumindest freundschaftlich - verbunden. So feierten die drei nun auch den 34. Geburtstag des Fußballstars mit einem gemeinsamen Frühstück. Dabei kann sich die Moderatorin neben Glückwünschen auch einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Ex-Partner nicht verkneifen.

Zunächst teilte Hummels am Freitagvormittag (16. Dezember) ein gemeinsames Familien-Selfie bei Instagram und schrieb: "Happy Birthday und nur das Beste für dich - Wie immer versuche ich positiv zu sein. Liebe ist schöner als Hass."

"Bewerberinnen bitte unter 24"

In ihren Instagram-Storys zeigte Cathy Hummels dann weitere Eindrücke des Geburtstagsfrühstücks: Zunächst heißt es "Happy Birthday, du alter Mann", in einer weiteren Story scherzt sie dann, dass der Fußballer seinen "24. Geburtstag" feiert und fügt als kleinen Seitenhieb an: "P.S. Alle potenziellen Bewerberinnen bitte ebenfalls unter 24." Das Geburtstagskind kann da nur verschmitzt schmunzeln ...