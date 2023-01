Cathy Hummels wurde Anfang 2022 in Thailand überfallen. Wie sie mit dem traumatischen Erlebnis heute umgeht, erzählt sie bei Instagram.

Cathy Hummels (34) wird wieder die RTLzwei-Reality-Show "Kampf der Realitystars" moderieren. Die Dreharbeiten finden erneut in Thailand statt, wo die Moderatorin beim vergangenen Dreh am Abend vor der Abreise einen Schock-Moment erleben musste. Die 34-Jährige wurde brutal überfallen und ausgeraubt. In einem Instagram-Post spricht sie nun offen über das Trauma, das sie danach erlebt hat.

Cathy Hummels: "Heute stärker und glücklicher denn je"

"Ich habe oft davon geträumt. Ich träumte, dass ein Mann auf mich springt, mich umklammert, fest drückt und nicht mehr los lässt", schreibt Hummels zu zwei Bildern, die sie am Strand zeigen. "Ich wusste am Anfang nicht, wie ich diesen immer wiederkehrenden Traum deuten sollte. Irgendwann habe ich gemerkt, was mein Albtraum aussagt. Es war mein Erlebnis in Thailand." Sie habe sich ihrer Angst im Traum gestellt, "indem ich dem 'Fremden' aus meinem Traum gesagt habe: 'Es reicht. Lass mich in Frieden.' Das hat er getan. Seitdem habe ich nicht mehr davon geträumt."

Sie habe bewusst die Entscheidung getroffen, an den "Tatort" zurückzukehren. "Ich liebe Thailand und meinen Job als Moderatorin bei 'Kampf der Realitystars', deshalb war es für mich wichtig, die negativen Gedanken und meine Ängste hinter mir zu lassen." Grundsätzlich sei sie vorsichtiger geworden. "Und kann das nur jedem ans Herz legen. Seid vorsichtig, aber verliert auch nicht den Glauben und das Vertrauen in das Gute in den Menschen. Ich hatte Glück im Unglück, denn ich lebe noch und bin heute stärker und glücklicher denn je."

Bei einem Strandspaziergang habe sie von hinten einen Hieb auf den Kopf bekommen und der Täter habe mehrfach auf sie eingeschlagen, erzählte Hummels im Februar 2022 im "Bild"-Interview über den Vorfall. "Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren." Hummels habe den Mann angeschrien, dieser habe sich ihr Handy geschnappt und sei dann weggelaufen. "Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig." Dort angekommen, meldete sie den Überfall der Polizei und erstattete Anzeige.

Neue Staffel "Kampf der Realitystars"

Im Frühjahr startet die vierte Staffel von "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei. Unter anderem gehört Ur-"Bachelor" Paul Janke (41) zu den Prominenten, die für 50.000 Euro und den Titel "Realitystar 2023" nach Thailand reisen. Zusammen mit Janke werden noch 22 weitere Realitystars einziehen, darunter "Bachelor in Paradise"-Casanova Serkan Yavuz (29), "Bachelor"-Kandidatin Eva Benetatou (30), "Bachelorette"-Kandidat Lukas Baltruschat oder "Temptation Island V.I.P."-Verliererin Emmy Russ (23).