Sie hat ihre erste Schauspielerfahrung gesammelt: Cathy Hummels am Set von "Unter uns".

Moderatorin Cathy Hummels grüßt ihre Follower mit zwei Oben-ohne-Fotos. Eine Promikollegin, der die Bilder gefallen, ist Lilly Becker.

Cathy Hummels (33) hat wieder heiße Bilder auf Instagram gepostet. Nach verschiedenen Bikini-Pics aus dem Kroatienurlaub ist die Moderatorin und Influencerin diesmal oben fast vollständig ohne zu sehen. Ihre Hände bedecken allerdings das Nötigste.

Ihre Fans sind begeistert. "Du bist so eine wunderschöne Traumfrau", kommentiert einer. "Bombe! Und einfach die tollste Mami und sooo schön noch dazu", schreibt eine andere Userin.

Lilly Becker ist begeistert

Unter den Followern, die das Bild wohlwollend kommentierten, ist auch eine prominente Kollegin: Lilly Becker (45). "Very cool photo mama. Love this" (dt. "Sehr cooles Foto, Mama. Liebe es"), schreibt die ehemalige Partnerin von Tennislegende Boris Becker (53). Auch die Niederländerin veröffentlicht gerne textilärmere Bilder von sich. Wie Cathy Hummels postete sie an diesem Montag ein sommerliches Bademodenfoto bei Instagram.

Cathy Hummels kehrte gerade mit Sohn Ludwig aus dem Urlaub in Kroatien zurück. Ab Herbst ist die Ehefrau von Fußballer Mats Hummels (32) in einer Gastrolle in "Unter uns" zu sehen.