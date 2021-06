Cathy Hummels und Sohn Ludwig sind schon im Fußballfieber. Doch ein Detail fehlt noch, bevor Papa Mats am Dienstag ins Turnier einsteigt.

Sie sind wohl Mats Hummels (32) größte Fans: Cathy Hummels (33) und der gemeinsame dreijährige Sohn Ludwig. "Heute geht's los und jemand namens Ludwig ist sehr glücklich und stolz", schreibt die Ehefrau des Fußball-Nationalspielers auf Instagram. "Mir ist wichtig, dass er versteht, warum Papi so lange weg ist und nichts anderes 'Falsches' denkt", erklärt die Moderatorin und Influencerin weiter und fügt an: "Full support for MH5 und Germany", also "volle Unterstützung für Mats Hummels - mit der Rückennummer 5 - und Deutschland".

In dem Video, das sie dazu gepostet hat, sind Trikothose, Turnschuhe ein Teil eines geringelten T-Shits ihres Sohnes zu sehen. Doch so kann das bei einem echten Fan natürlich nicht bleiben: "Am Wochenende mache ich endlich die Trikots ready, da muss nämlich noch der richtige Name drauf. Happy weekend. Auf geht's Deutschland", stellt die stolze Spielerfrau klar.

Fußball-Weltmeister 2014

Mats Hummels und die damalige Cathy Fischer heirateten 2015 nach vielen Beziehungsjahren in München. Der gemeinsame Sohn Ludwig kam Anfang 2018 zur Welt. Der Fußballprofi wurde mit der Nationalmannschaft 2014 in Brasilien Weltmeister. Bei der UEFA EURO 2020 wird er wieder auf dem Platz stehen. Die deutsche Mannschaft steigt am Dienstag (15.6.) in München in das Turnier ein. Das Spiel gegen Frankreich startet um 21 Uhr und wird im ZDF übertragen.