Cathy Hummels freut sich über Familienzuwachs. Auf Instagram zeigt sie sich mit Baby im Arm und nennt sich "stolze Tante".

Familienzuwachs bei Cathy Hummels (35). Die TV-Moderatorin und Unternehmerin zeigt sich in einem Instagram-Beitrag als "stolze Tante". Auf dem Bild, das sie dazu postete, steht sie breit lächelnd vor einem Esstisch und hält das Baby im Arm, das von hinten zu sehen ist. Dazu erklärt Hummels: "Ich bin so glücklich, weil mein Bruder und sein Partner Jakob Vater geworden sind." Dazu setzte sie die Hashtags #bestparents (deutsch: "beste Eltern"), #proudauntie ("stolze Tante") und #welcomebabyboy ("willkommen kleiner Junge"). Wie ihr Neffe heißt, verriet die 35-Jährige nicht in dem Beitrag.

"Langer Prozess"

Im Mai hatte Cathy Hummels mit RTL über die Nachwuchspläne ihres Bruders gesprochen. "Dass mein Bruder und sein Partner Jakob Eltern werden, ist für mich sehr aufregend und ich freue mich enorm für die beiden, weil ich einfach weiß, was das für ein langer Prozess und Leidensweg für die beiden war und wie viel Geld sie das gekostet hat." Sie fügte hinzu: "Der Weg der Leihmutterschaft war sehr schwer und mit viel Traurigkeit verbunden."

Cathy Hummels' Sohn freut sich nun mit Sicherheit auch über seinen kleinen Cousin. Ludwig ist fünf Jahre alt und stammt aus der Ehe der Moderatorin mit Fußballstar Mats Hummels (34). Das Paar hatte 2015 geheiratet, seit 2022 sind die beiden geschieden.