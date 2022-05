Gerade erst hat sie mit Mats Hummels Urlaub in den USA verbracht, jetzt sieht sich Cathy Hummels mit neuen Presse-Berichten über ihren Noch-Ehemann konfrontiert. Und die Influencerin reagiert lässig.

Gerade erst ehrte Cathy Hummels den Vater ihres Sohnes Ludwig, Ehemann Mats Hummels, mit einem Posting auf Instagram. Sie kenne ihn schon so viele Jahre, schrieb die Influencerin, und "auch, wenn unser Family Life sehr special und auch anders ist, haben wir immer die schönste Gemeinsamkeit auf der Welt: Den wertvollsten Menschen, nämlich Ludwig".

Über den Zustand ihrer Ehe bewahren die Hummels trotz zahlreicher Gerüchte seit gut einem Jahr Stillschweigen. Statt Interviews zu geben präsentieren sich beide als Einheit – zum Wohle ihres Kindes.

Cathy Hummels reagiert auf Knutsch-Foto von Mats Hummels

Jetzt zeigen Fotos, die RTL vorliegen, Mats Hummels mit einer anderen Frau auf Mallorca eng umschlungen beim Knutschen. Und Cathy? Die befindet sich derzeit in Österreich, wo sie Gastgeberin für ein Event ist. Auf das "Strong Mind Retreat by Cathy Hummels" hat sie unter anderem "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse eingeladen. Zeit, sich von Presseberichten um ihren Ehemann ablenken zu lassen, hat Hummels da kaum. Und doch konnte sich die 34-Jährige einen lustigen Seitenhieb nicht verkneifen.

Cathy Hummels bewies mit ihrem Posting, wie schlagfertig sie ist © Screenshot Instagram cathyhummels

In ihrer Instagram-Story postete sie einen Screenshot des Artikels über Mats Hummels in der "Bild"-Zeitung. Dort können Leser hinter der Bezahlschranke die News über den Fußballer lesen. "Warum sind alle Artikel, die mich interessieren immer Bild Plus und gesperrt?", schrieb Cathy Hummels zu dem Screenshot und setzte dazu einen zwinkernden Smiley. "Ich arbeite dann mal wie wild weiter an meinem Retreat", kommentierte sie außerdem.

Klare Sache: Der Punkt in Sachen Schlagfertigkeit geht in diesem Fall an Cathy Hummels. Sie zeigt souverän, dass die Presseberichte sie nicht aus der Ruhe bringen. Und sie hält sich an den Pakt, den sie mit dem Vater ihres Sohnes schmiedete: "Wir tun alles Mögliche, damit er glücklich ist und ein schönes sorgenfreies Leben hat."

