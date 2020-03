Cathy Hummels legt sehr viel Wert auf eine gesunde Ernährung und viel Bewegung. Das macht die Mutter eines zweijährigen Sohnes immer wieder deutlich. Doch auf ihren letzten Instagram-Bildern sieht die 32-Jährige noch schlanker aus als sonst. Viele Fans haben die Bilder entsprechend kommentiert und erklärten, dass sie sich Sorgen machen würden.

Jetzt hat sich die Ehefrau von Fußballer Mats Hummels selbst zu Wort gemeldet und das Thema in einem Posting aufgegriffen. Unter zwei Bilder, die sie in Thailand vor einer Palmen-Kulisse zeigen, gibt sie "ein kurzes Statement an die Medien und ein paar meiner Follower" ab, "bevor es in eine falsche Richtung geht", erklärt Hummels: "Mir geht es sehr gut. Ja, ich habe abgenommen, nicht ganz freiwillig, aber die Hygiene-Bedingungen in Thailand sind nicht ganz dieselben wie in Deutschland und leider hat’s auch mich erwischt."

Cathy Hummels hat in Thailand für eine RTL2-Show gedreht

Die Moderatorin schreibt weiter: "Ich hab eine viereinhalbwöchige Produktion hinter mir, davor noch Coaching etc. in Anspruch genommen, mein Sohn war auch dabei. (Jede Mama weiß, wovon ich spreche. Allem gerecht zu werden, ist eine Herausforderung.) Kurz und knapp: Ich hab ALLES in jeder Hinsicht gegeben. So arbeite ich immer. Das ist mein Anspruch an mich und wenn man in mich vertraut und investiert, dann möchte ich das zurückzahlen."

Cathy Hummels hat in Thailand für eine RTL2-Show gedreht, für die sie die Moderation übernimmt. Jetzt ist die 32-Jährige wieder in Deutschland und will sich ein wenig erholen und in den Alltag zurückfinden, erklärt sie: "Jetzt machen wir uns ein paar entspannte Tage daheim mit viel Herz und Fußball und gutem Essen (selbst gekocht)."

