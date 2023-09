Cathy Hummels lädt zum Wiesn-Bummel – und hofft auf neue Männer-Bekanntschaften

Seit sechs Jahren veranstaltet Cathy Hummels ihren Wiesn-Bummel, bei dem sie Stars und Sternchen zum Oktoberfest einlädt. Die auf einen ganzen Tag ausgelegte Veranstaltung beginnt meist in einem Münchner Hotel, wo sich die weiblichen Gäste stylen und schminken lassen können. Anschließend zieht die ganze Truppe weiter auf die Theresienwiese, um in verschiedenen Zelten zu feiern. In diesem Jahr folgten unter anderem Lilly Becker, Simone Ballack und Sarah Engels der Einladung nach München.

Hummels freue sich darauf, spannende Leute kennenzulernen, vielleicht auch einen neuen Mann, sagte sie am Rande des Events. "Ich bin in dem Alter, wo die meisten gerade erst heiraten, ich bin schon geschieden. Ich bin sehr bekannt, mein Ex-Mann noch bekannter als ich. Du weißt nicht genau, schaut dich wer an, weil er dich gut findet, oder weil er anderes Interesse hat. Da tue ich mich schwer", verriet sie. In ihrer Heimatstadt habe sie bisher keinen interessanten Mann getroffen. "In München ist nix Gscheits dabei", sagte Hummels. Und auch mit Online-Dating machte sie schlechte Erfahrungen: "Die daten 30 Frauen gleichzeitig. Das sind nur Lappen."