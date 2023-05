von Laura Stunz Mit ihrem neuesten Instagram-Beitrag trifft Cathy Hummels mal wieder einen wunden Punkt. Mit pinker Mähne posiert die Influencerin oben ohne und löst damit einen Shitstorm aus.

Das war sicherlich nicht ihre Absicht gewesen: Mit ihrem neuen Instagram-Post wollte Cathy Hummels lediglich auf eine neue Kampagne hinweisen, die in den Startlöchern steht. Was folgte war eine Welle von Beleidigungen und bösen Nachrichten.

Auf dem Post sieht man Hummels mit täuschend echter pinker Mähne, die sie vor einer weißen Wand und mit nacktem Oberkörper in Szene setzt. Ihre lange Haarpracht verdeckt dabei nur das Nötigste. Dazu schreibt die Ex von Profi-Fußballer Mats Hummels: "New House & New Hair – Pink is my color 💖 #NewCampaign #StayTuned". Denn im Leben der 35-Jährigen gab es in den letzten Monaten reichlich Veränderung, erst im April zog sie zusammen mit Söhnchen Ludwig in ein neues Haus in München.

"Steht dir nicht wirklich, da hilft auch nicht, sich nackig zu machen"

Nun soll also auch eine neue Kampagne folgen. Wie sie in ihrer Story andeutet, handelt es sich um eine Zusammenarbeit mit der Nagellack-Marke "Alessandro International", für die sie in verschiedene Looks mit verschiedenen Haarfarben schlüpft. Bei der neuen Frise von Hummels handelt es sich demnach nur um eine Perücke und keine radikale Typ-Veränderung.

Nutzer im Netz stößt der Post dennoch sauer auf. Sie echauffieren sich über Hummels nackten Oberkörper. "Schlimmer geht's immer, wieder so ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit, einfach nur peinlich", schreibt ein User. Ein anderer ergänzt: "Steht dir nicht wirklich, da hilft auch nicht, sich nackig zu machen."

Cathy Hummels wehrt sich gegen Body Shaming

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sich die Influencerin auf ihrem Social Media Account freizügig zeigt. Erst kürzlich postete sie ein Foto aus dem Urlaub mit oberfreiem Körper, die intimen Stellen lediglich mit zwei Cocktails bedeckt. Und dennoch sorgt ihre Freizügigkeit immer wieder aufs Neue für Empörung im Netz.

Unter ihrem neuen Beitrag werfen ihr Nutzer Sexismus vor, ein User fragt: "Warum reduzierst du dich als Frau auf deinen Körper?". Von einem anderen heißt es: "Manchmal möchte ich dir einfach ein Shirt drüber ziehen. Ich weiß nicht was es dir bringt, dich halb nackend ablichten zu lassen. Wie verzweifelt muss man sein, um so Bestätigung zu bekommen?"

© Instagram @cathyhummels (Screenshot)

Mittlerweile hat Hummels die Kommentarfunktion unter ihrem Beitrag deaktiviert, lässt die Äußerungen aber nicht einfach so auf sich sitzen. In ihrer Story teilte die Influencerin Screenshots einiger Kommentare und schrieb dazu: "Kritik ist das eine, aber Body Shaming geht gar nicht. Jeder darf sich so zeigen, wie er möchte." Denn gerade böse Äußerungen gegen den Körper der 35-Jährigen scheinen für Hummels ein wunder Punkt zu sein.

Konter mit wichtiger Message

Zuletzt hatte sie im Zuge ihrer Abnahme reichlich Kritik bekommen. Im Oktober vergangenen Jahres teilte sie daraufhin erstmals ein Foto mit dem Text: "Jeder sieht anders aus, aber Kommentare #BodyShaming sind ein Tabu und tun einfach weh. Vor allem wenn man die Hintergründe nicht kennt. Jeder hat seine Geschichte. Seine Gründe. Krankheiten (seelisch wie körperlich) Kommentare wie : 'Du hässliches Skelett. Hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Wirst ja immer weniger. Geh in die Psychiatrie.' gehen unter die Gürtellinie." Nach eigenen Aussagen hatte Hummels im Zuge ihrer Depression mehr als 15 Kilogramm verloren, mittlerweile scheint es der 35-Jährigen körperlich aber wieder etwas besser zu gehen.

Und gerade deswegen verletzen sie Kommentare gegen ihren Körper so sehr. Eine negative Äußerung im Zuge des Shitstorms hob sie in ihrer Story besonders hervor. Auf die Frage "Wer möchte seine Mutter so im Netz sehen?" entgegnet Hummels: "Mein Sohn würde antworten: Liebe Mama, danke, dass mich dieser Körper auf die Welt gebracht hat."