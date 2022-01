Seit Monaten gibt es Gerüchte, Cathy und Mats Hummels seien getrennt. Das Paar äußerte sich bislang nicht zum aktuellen Beziehungsstatus. Nun jedoch postete die Influencerin ein gemeinsames Foto, das Interpretationsspielraum bietet.

Erst Weihnachten, jetzt auch Silvester: Ungeachtet der seit Monaten kursierenden Trennungsgerüchte scheinen Cathy und Mats Hummels die Feiertage wie auch den Jahreswechsel gemeinsam verbracht zu haben. Vor allem das jüngste Instagram-Posting der 33-Jährigen löste bei vielen Fans die Hoffnung aus, das seit 2015 verheiratete Paar könnte wieder enger zusammenrücken.

Hatte Cathy Hummels ihre Follower zuletzt unter anderem mit einem Weihnachtsbild aus München erfreut, gewährte sie ihren Fans in den vergangenen Tagen auch private Einblicke in den gemeinsamen Silvesterurlaub in Dubai, wo die Familie derzeit weilt. Auch auf dem jüngsten Foto, das die Influencerin kurz vor Mitternacht postete, ist neben Sohn Ludwig erneut Ehemann und Fußball-Profi Mats Hummels mit von der Partie. Freudestrahlend blickt das Trio in die Kamera – versehen mit einer Botschaft, die viel Interpretationsspielraum bietet.

Cathy Hummels: "Du kannst jeden Tag neu anfangen"

Denn neben die an Ihre Fans gerichteten Neujahrsgrüße führte Hummels zudem ein Zitat von Buddha an: "No matter how hard the past, you can always begin again" (auf Deutsch: "Egal wie hart deine Vergangenheit war, du kannst jeden Tag neu anfangen").

Bei so manchem Fan weckte das Posting die Hoffnung, die beiden hätten bereits wieder zueinandergefunden oder würden zumindest einen Neuanfang wagen. "Ich hoffe sehr, dass ihr wieder ein Paar seid!", kommentierte ein Fan. Eine Followerin schrieb: "Es ist so schön, euch glücklich zu sehen." Eine Nutzerin ging gleich noch einen Schritt weiter. "Ihr seid eine sehr schöne Familie! Bleibt zusammen und bekommt noch ein Baby", so ihr Kommentar.

Beziehungsstatus unbekannt

Darüber, wie es tatsächlich um ihre Ehe steht, lassen Cathy und Mats Hummels die Öffentlichkeit seit Monaten im Ungewissen. Die jüngsten Postings jedenfalls zeigen, dass es ihnen offensichtlich wichtig war, die Feiertage gemeinsam mit Sohn Ludwig zu verbringen. Ob mehr dahintersteckt, das indes können nur die beiden beantworten.