Vor einigen Wochen sollte Cathy Hummels in der ProSieben-Show "Schlag den Star" gegen YouTuberin Dagi Bee antreten, doch einen Tag vor der Live-Sendung sagte die 32-Jährige ab. Als Grund nannte sie damals Covid-19-Erkrankungen in ihrer Familie. Ihr Onkel und ihre Tante waren positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"Da wir in meiner Familie alle sehr engen Kontakt haben, hatte ich ein schlechtes Gefühl, den Ludwig bei Oma und Opa und meiner Schwester zu lassen", erklärte Hummels in einem Instagram-Video. Viele ihrer Follower fragten sich damals: Warum passt nicht einfach Mats Hummels auf seinen zweijährigen Sohn auf? Schließlich pausiert die Fußballbundesliga seit Mitte März und der 31-Jährige hat viel Zeit.

Überhaupt gibt es seit einigen Monaten wenig gemeinsame Fotos des seit 2015 verheirateten Paares. Als Cathy Hummels im Februar für Dreharbeiten in Thailand war, sagte sie in einem Instagram-Video, dass sie am meisten ihre Küche vermissen würde, Ehemann Mats kam erst an zweiter Stelle.

Cathy und Mats Hummels zeigen sich wieder zusammen

Zu Ostern postete die Influencerin nun einen seltenen Familienschnappschuss. "Happy Easter von uns 3", schrieb Cathy Hummels zu einem Bild, das sie mit Mann und Kind zeigt. Der Fußballprofi veröffentlichte das Foto ebenfalls. Sein Motiv wirkt jedoch deutlich unschärfer und Sohn Ludwig bekam einen Hasen im Topf verpasst, damit sein Gesicht nicht zu sehen ist. "Frohe Ostern", kommentierte Hummels kurz und knapp.

Seine Frau nutzte das Posting hingegen für Werbung in eigener Sache: "Habt ihr Lust auf ein Kindertanz-Video? Ich hab da mal was mit meinem Papa produziert. Einfach aus Jux und Tollerei, als meine Eltern für ein paar Tage bei uns gewohnt haben aus Sicherheit. Wenn ihr wollt, poste ich es morgen. Macht Spaß und mein Papa spielt Gitarre."

Im Podcast von Barbara Schöneberger verriet Cathy Hummels kürzlich, dass das Verhältnis zu ihren Eltern sehr eng sei. "Wenn ich die eine Woche nicht sehe, dann weint mein Herz", sagte die 32-Jährige. Deshalb pendele sich auch zwischen München und Dortmund, wo Mats Hummels Fußball spielt. Ein kompletter Umzug in den Pott ist für Cathy Hummels ausgeschlossen. "Wir machen 70:30, 70 Prozent in München, 30 Prozent in Dortmund. Der Mats kommt, so oft er kann. Das ist nicht leicht, aber man muss sich mit allem arrangieren. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg", sagte Hummels im Gespräch mit Schöneberger. Ostern war nun offenbar der perfekte Zeitpunkt für eine erneute Familienzusammenführung in München.

