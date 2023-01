10. Januar 2023

Cathy Hummels zeigt sich nackt auf Instagram – und sendet damit eine klare Botschaft

Seit dem 19. Dezember 2022 ist Cathy Hummels offiziell von ihrem Ex Mats Hummels geschieden. Das neue Single-Leben genießt die 34-jährige bei einem Dubai-Trip. Auf Instagram zeigt sich die Moderatorin dabei so offen und zufrieden, wie lange nichtmehr. Auf ihrem neuesten Foto lässt Cathy Hummels komplett die Hüllen fallen – im wahrsten Sinne des Wortes: Sie zeigt sich nackt. Unter dem durchaus provokanten Foto steht: "Gerade bin ich alleine, nicht einsam, Single und mache, was ich will." Es sei ihr gegönnt.

