Während eines Strandspaziergangs in Thailand wurde Cathy Hummels ausgeraubt und geschlagen. Sie schilderte selbst, dass sie Todesangst hatte.

Sie versuche positiv zu bleiben, das Leben habe eben "Ups und Downs", schrieb Cathy Hummels in ihrer Instagram-Story. Für ihre Fans wolle die Moderatorin "eine Kämpferin" sein, betonte sie. Noch immer verarbeitet sie einen traumatischen Überfall vom vergangenen Wochenende.

Cathy Hummels ist traumatisiert nach dem Überfall

"Ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf. Der Täter schlug mehrfach auf mich ein. Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren", schilderte sie der "Bild"-Zeitung am Mittwoch. "Die schrecklichste Erfahrung in meinem Leben. Ich wusste nicht, ob ich das überlebe", schrieb sie auf Instagram. Doch der Überfall in Thailand habe nicht nur körperliche Folgen, sondern vor allem psychische.

"Ich habe eine Rippenquetschung, der Kopf tut weh", verriet Hummels der "Bild". "Läuft ein Mann hinter oder neben mir, zucke ich zusammen. Ich bin total schreckhaft geworden", erklärte sie. Sie habe schon viel durchgemacht in ihrem Leben, doch vergleichbar war nichts. "Als junge Frau überwand ich meine Depressionen. Mental bin ich eigentlich stark. Doch diesen Moment am Strand werde ich wohl mein Leben lang nicht mehr vergessen", schilderte sie der Zeitung jetzt und brach offenbar in Tränen aus.

Trennungsgerüchte Cathy und Mats Hummels – die Bilder ihrer Liebe 1 von 18 Zurück Weiter Zurück Weiter 2007 lernte Mats Hummels Cathy Fischer (hier 2010 bei einem Event) in München kennen. Sie war gerade zur "Miss FC Bayern" gewählt worden. An ihrem ersten Date gingen der Fußballer und die heutige Influencerin ins Kino. "Eigentlich wundert's mich, dass Mats mich überhaupt irgendwie attraktiv fand, weil ich die ganze Zeit gejammert und gesagt habe: 'Oh, ich hab' so Schmerzen, ich brauch eine Tablette, ich halte das nicht mehr aus'", erinnerte sich Cathy Hummels im "Place to B"-Podcast der "Bild"-Zeitung an das Treffen. 2008 zog sie zu ihm nach Dortmund, wo Hummels für den BVB spielte. Mehr

Ihr Sohn kommt nach Dubai

"Der Überfall auf Cathy hat uns schockiert. Wir sind erleichtert, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht", bestätigte ein Sprecher von RTLzwei. Mittlerweile ist die Spielerfrau in Dubai, erholt sich von den Strapazen. Nach Wochen getrennt wird sie dort auch ihren Sohn Ludwig wiedersehen. "Ich hatte den besten Grund zu kämpfen: Dich. Lumpi! Morgen kommst du endlich! Du tust mir so gut wie sonst kein Mensch", schrieb sie auf ihrem Instagram-Profil. Sie betonte außerdem, dass die Menschen in Thailand ausnahmslos hilfsbereit gewesen seien und bat ihre Fans, nicht wegen eines Vorfalls das ganze Land zu verurteilen.

Quellen: "Bild"-Zeitung / Instagram