Der Sohn von Cathy und Mats Hummels geht jetzt in den Kindergarten. Aus diesem Anlass veröffentlichte die 33-Jährige ein Familienfoto, auf dem auch Ehemann Mats zu sehen ist.

Das jüngste Posting dürfte so manchen Instagram-Follower von Cathy Hummels überrascht haben: Die 33-Jährige veröffentlichte einen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit Ehemann Mats und Sohn Ludwig zu sehen ist. "Für dich halten wir immer zusammen, denn DU bist wichtiger als ALLES andere", kommentierte Hummels ihren Beitrag.

Seit mehreren Wochen gibt es Trennungsgerüchte um das seit 2015 verheiratete Paar. Weder Cathy noch Mats Hummels haben sich bisher dazu geäußert. Dafür feierten sie nun gemeinsam den ersten Kindergartentag ihres Sohnes. "Wir sind sehr stolz auf dich Ludwig. Du bist jetzt ein 'wirklich' großer Junge und an deinem ersten Kindergartentag wirst du natürlich von Mama und Papa abgeholt. So gehört sich das ja auch! Du bist das beste Kind der Welt", schrieb Hummels.

Der Dreijährige wurde im Januar 2018 geboren und lebt mit seiner Mutter in München, während Papa Mats beim Verein Borussia Dortmund unter Vertrag steht. Seit seinem Wechsel zum BVB im Jahr 2019 führen die Hummels' eine Fernbeziehung.

Cathy Hummels lebt mit Sohn Ludwig in München

"Wir machen 70:30, 70 Prozent in München, 30 Prozent in Dortmund. Der Mats kommt, so oft er kann. Das ist nicht leicht, aber man muss sich mit allem arrangieren. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg", sagte Cathy Hummels im vergangenen Jahr im Podcast von Barbara Schöneberger. Sie selbst hänge einfach zu sehr an ihrer Familie, die im Münchner Umland lebt. "Wenn ich die eine Woche nicht sehe, dann weint mein Herz", sagte Hummels. Deshalb pendelte sie zwischen München und Dortmund. Ein kompletter Umzug in den Pott kam für Cathy Hummels nie infrage.

"Jeder muss herausfinden, was ihn glücklich macht. Mats braucht seinen BVB, und ich meine Familie in München und meine Freunde. Nach seiner aktiven Karriere werden wir hier alt und schrumpelig werden", sagte die Moderatorin im vergangenen Jahr der "Bild"-Zeitung und wies schon damals kursierende Trennungsgerüchte zurück. Das Wichtigste, so betont es Cathy Hummels immer, sei das Wohl ihres Sohnes Ludwig.

