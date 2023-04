von Laura Stunz Verwöhnt, faul und nicht wirklich lernwillig – Cathy Hummels' Meinung zu Fußballspielern fällt nicht gerade positiv aus. Im SWR-Format "Gute Unterhaltung" sprach die 35-Jährige ehrlich über ihre Erfahrungen mit den Profi-Sportlern.

Cathy Hummels nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Ex von BVB-Spieler Mats Hummels sagt in letzter Zeit immer häufiger frei heraus, was sie denkt. Erst kürzlich wurde ihr der Hang zu Klatsch und Tratsch zum Verhängnis, als sie in ihrem Podcast über Ex-Tennisprofi Boris Becker ablästerte – und sich prompt eine Klage einfing.

Doch Hummels lästert fröhlich weiter, auch wenn ihre jetzigen Tratschereien nicht ganz so offensiv sind, wie im Falle Boris Becker. Dennoch könnte sich der ein oder andere Profi-Fußballspieler – inklusive Mats Hummels selbst – auf den Schlips getreten fühlen. Im SWR-Format "Gute Unterhaltung" sprach die 35-Jährige mit Moderator Pierre M. Krause und Komiker Torsten Sträter über Profifußball – und darüber, wie viel Zeit neben Fußball für Bildung und den Wissensaufbau abseits des Fußballplatzes bleibt.

"Mama, ich werde wie der Papa. Ich werde Fußballspieler und verdiene viel Geld"

Prinzipiell führen Profi-Fußballspieler ein unheimlich privilegiertes Leben, weiß Hummels. "Das hab' ich auch mal zu Mats gesagt: Du bist richtig privilegiert. Du darfst Fußball spielen und verdienst richtig gut Geld damit", erzählt die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin im Gespräch. Selbst ihr Sohn wisse das bereits: "Der hat letztens zu mir gesagt: 'Mama, ich werde wie der Papa. Ich werde Fußballspieler und verdiene viel Geld. Ich verdiene viel Geld und kann immer bis Nachmittag schlafen", so Hummels.

Prinzipiell habe die Moderatorin nichts gegen eine Fußballkarriere ihres Sprösslings einzuwenden, betont jedoch auch die Voraussetzungen dafür. "Bildung ist Macht", sagt die Brünette. "Der Ludwig darf zwar alles machen, was er möchte, dennoch erwarte ich von ihm, dass er gut in der Schule ist", erzählt sie.

Verwöhnt, faul und kein Bezug zur Realität

Denn mit ihrem Ex habe Hummels bereits erlebt, was mit Fußballern passiert, die ihren Fokus nur auf den Fußball legen – und dafür auch noch gebauchpinselt werden: Der Bezug zur Realität gehe verloren. Auf die Nachfrage von Krause, ob sie denn aus ihrer Erfahrung heraus sagen könne, ob alle Fußballer dumm seien, schweigt die Moderatorin zunächst lange.

Dann sagt sie: "Ich will echt ehrlich sein. Viele sind nicht dumm, aber dafür verwöhnt." Wie sie ausführt, nehmen die Vereine ihnen alle Aufgaben ab. "Und dann werden sie faul", resümiert Hummels und weiter: "Das ist bei vielen sehr schade – die sind 17 oder 18, verdienen Millionen und haben keinen Bezug mehr zur Realität." Seitens der Fußballer mangele es meist an Intelligenz und Bildung, um zu verstehen, "dass es auch was anderes im Leben gibt als Fußball. Und dass es nicht normal ist, Millionen mit Fußball zu verdienen."

Auf den Einwand von Krause, dass man als Profi-Fußballer doch wenig Zeit für Bildung und Bücher habe, sagt die Moderatorin: "Die haben so viel Zeit nebenbei. Und dann spielen sie Playstation."

