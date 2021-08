2007 lernte Mats Hummels Cathy Fischer in München kennen. Sie war gerade zur "Miss FC Bayern" gewählt worden. An ihrem ersten Date gingen der Fußballer und die heutige Influencerin ins Kino. "Eigentlich wundert's mich, dass Mats mich überhaupt irgendwie attraktiv fand, weil ich die ganze Zeit gejammert und gesagt habe: 'Oh, ich hab' so Schmerzen, ich brauch eine Tablette, ich halte das nicht mehr aus'", erinnerte sich Cathy Hummels im "Place to B"-Podcast der "Bild"-Zeitung an das Treffen. 2008 zog sie zu ihm nach Dortmund, wo Hummels für den BVB spielte. Bei jedem großen Turnier der Nationalmannschaft drückte sie ihm von der Tribüne die Daumen. Mittlerweile wohnt Cathy Hummels mit Sohn Ludwig in München, Mats Hummels in Dortmund. Medienberichten zufolge steht die Ehe vor dem Aus.

ls