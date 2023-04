von Laura Stunz Findig ist sie, das muss man ihr lassen: Cathy Hummels hat den Hochzeitsanzug von Exmann Mats aus dem Müll gefischt – um ihn zu einem "Circular Fashion"-Look umzufunktionieren. Einen Seitenhieb auf den Ex lässt sie sich dabei nicht nehmen.

Die Beziehung zwischen Cathy und Mats Hummels gleicht einer Achterbahnfahrt aus Höhen und Tiefen. Denn: Auch wenn das Paar nach jahrelanger Ehe im vergangenen Herbst bekannt gab, ab sofort getrennte Wege zu gehen, möchte es für Sohn Ludwig immer als gemeinsames Team auftreten.

Absolut "Circular Fashion"

Dass es selbst in den besten Teams aber hin und wieder Meinungsverschiedenheiten gibt, beweist Cathy Hummels mit einem Post in den sozialen Netzwerken. Auf Instagram stichelt die 34-Jährige regelmäßig gegen ihren Exmann – so auch jetzt wieder, als sie sich in einem außergewöhnlichen gold-champagnerfarbenen Blazer-Look zeigt.

Wie sie verrät, ist der Look aber weder "High Fashion", noch von einem begehrten Designer kreiert, sondern schlichtweg "Second Hand". Und das ist schließlich Trend, wie Cathy betont: "Mats Hummels hat den Trend des Jahres verpasst: Second Hand / Circular Fashion", schreibt sie unter dem Foto, das sie lediglich in einer Jacke eines champagnerfarbenen Smokings mit goldenem Kummerband und Fliege zeigt.

Eine wahre "hands-on experience"

Das Geheimnis hinter dem Look der Brünette: Bei dem Jackett handelt es sich um Mats Hummels' Hochzeitslook aus dem Jahr 2015. "Tatsächlich wollte er dieses maßgeschneiderte Schmuckstück nach seiner Hochzeit mit mir, Cathy Hummels, wegwerfen", schreibt sie süffisant. Auf dem "Original" befänden sich sogar noch Weinflecken – eine wahre "hands-on experience" also.

Mats und Cathy haben im Sommer 2015 geheiratet, die Scheidung fand im Dezember vergangenen Jahres statt. Bei der Hochzeit im "Bayrischen Hof" in München, stach nicht nur Cathy mit ihrem Spitzenkleid und einer Blumenkrone ins Auge, sondern auch – und vor allem – Mats im sonderangefertigten Anzug der Marke Hugo Boss. Ob ihm dieser so toll gefallen hat, lassen wir nach dem Wurf in den Müll jetzt einfach mal so stehen. Fest steht, dass Cathys Herz am Unikat in Größe XL hängt.

Cathy Fischer und Mats Hummels nach ihrer Hochzeit am 15. Juni in München. © Marcus Hassler photography/dpa

Wie sie im Gespräch mit der "Bild" verrät, habe sie das Prachtstück damals extra designen lassen. Ein Griff in den Müll sei der Anzug aus ihren Augen damit sicherlich nicht gewesen. Grund genug, ihn vor den Abgründen einer Mülldeponie zu bewahren: "Das konnte ich nicht akzeptieren. Wir sind geschieden, aber das bringe ich nicht übers Herz", sagt sie. Der Anzug sei etwas Besonderes, eine "Erinnerung, welche man nicht einfach entsorgt", ein "Original ihrer Hochzeit " – und damit wohl viel zu schade dafür, um ihn nach erfolgreicher Rettung im Schrank versauern zu lassen.

Unikat mit tiefer Bedeutung

Frisch aus dem Müll geholt, funktioniert sie das champagnerfarbene Unikat also einfach um – zum sexy Kleid-Blazer mit knallgelbem Kummerband inklusive Bedeutung. Denn die gelben Akzente sollen als Hommage an den BVB verstanden werden, bei dem Mats nach wie vor Spieler ist. "Außerdem steht Gelb für Licht, Sonne und Glück. Und wir sind Hummeln", sagt Cathy über die Bedeutung der ungewöhnlichen Farbwahl.

Wer das "Designerstück" das erste Mal nach Cathy tragen darf, wird sich bald zeigen. Die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin möchte ihre Neukonstruktion für den guten Zweck versteigern lassen. Die Erlöse gehen an "Ein Herz für Kinder".

