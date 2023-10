Cathy Hummels will eine Botschaft senden – und erzürnt ihre Follower

In einem Beitrag auf Instagram will Cathy Hummels erläutern, warum ihr Sohn Ludwig in Zukunft nicht mehr in den sozialen Medien zu sehen sein wird. Doch statt Verständnis erntet die 35-Jährige vor allem Kritik.

Kürzlich erklärte Cathy Hummels in einem Beitrag auf Instagram, dass sie ihren fünfjährigen Sohn Ludwig nicht mehr in den sozialen Netzwerken zeigen wolle. "Ludwig mag in Zukunft was meinen und Papas Instagram Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein. Er mag nämlich nicht immer Fotos machen müssen wie Papa und Mami. Seine Entscheidung, welche natürlich respektiert wird", schrieb die 35-Jährige. In einem neuen Instagram-Posting will Hummels diese Entscheidung nun genauer erklären, doch bei vielen ihrer Followerinnen und Follower stößt der Beitrag auf Unverständnis.

Sie habe gemerkt, "wie schwierig und belastend Social Media sein kann", beginnt Hummels ihren Kommentar. "Ich bin erwachsen und merke wie mich dieses Gefühl regelmäßig zu performen beeinflusst und oft auch dazu verleitet dem Drang nachzugeben, schöne Momente zu teilen. Ich war schon immer extrovertiert, will andere Menschen mitnehmen und motivieren. (...) Nur weil ich präsentierfreudig bin, heißt es noch lange nicht, dass mein Sohn das gleiche Hobby hat", schreibt sie weiter.

Sie erläutert erneut, dass ihr Sohn Ludwig in Zukunft nicht mehr mit seinem Gesicht auf Instagram zu sehen sein werde und kommt zu dem Fazit: "Kinder gehören nicht auf Social Media und wir als Eltern tragen die Verantwortung für sie. Wir müssen unsere Kinder schützen und nicht vor 'fremden' Menschen zur Show stellen."

Cathy Hummels erntet für ihr Instagram-Posting viel Kritik

Statt Zuspruch erntet Cathy Hummels von zahlreichen Usern vor allem kritische Kommentare. Viele können nicht verstehen, dass sie fünf Jahre gebraucht habe, um zu erkennen, dass ihr Sohn nicht in den sozialen Netzwerken dargestellt werden sollte. Insbesondere stören sie sich an dem Foto, mit dem Hummels ihren Beitrag versah: Sie veröffentlichte ein privates Bild, das sie beim Stillen ihres Sohnes nach der Geburt im Krankenhaus zeigt.

Einige Follower werfen der Moderatorin vor, sie nutze das Bild, um auf Kosten ihres Sohnes Aufmerksamkeit zu erzielen – obwohl sie darüber schreibt, ihn aus den sozialen Netzwerken heraushalten zu wollen. Vor allem Hummels' Satz: "Wie würden wir es finden, wenn von uns heutzutage intime Momente aus der Kindheit im Netz aufzufinden sind?" stößt vielen übel auf. "Wenn du doch diese Meinung hast, wieso dann so ein privates Foto? Er saugt an deiner Brust – das ist sehr intim. Das wird dein Sohn auch für immer im Internet finden", kommentiert eine Userin.

Cathy Hummels beendet ihren Beitrag mit den Worten: "Mein Umdenken war und ist eine Reise, ein Prozess. Aus 'Fehlern' kann man viel lernen" und kündigt einen zweiten Beitrag zu ihren Gedanken über Social Media an. Vielleicht verwendet sie dafür dann ein Foto ohne ihren Sohn Ludwig.