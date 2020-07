View this post on Instagram

Ich schaue gerade alte Bilder durch, weil ich morgen ein Interview mit der @sz habe. Thema: Besondere Momente in meinem Leben. Ich würde dieses Foto als einschneidend bezeichnen. 1. Größter Fail meines Lebens war es mir mit 14 Jahren ein Bauchnabelpiercing stechen zu lassen. (Habe meine Mama so lange genervt bis sie “Ja” gesagt hat) Ihr könnt euch nicht vorstellen wie oft sich dieses Metallteil bei mir entzündet hat. So oft und schwer, dass ich es unter Tränen und fiesen Schmerzen entfernen lassen musste. Habe heute noch eine OP Narbe. 2. Ich hab echt vergessen, dass ich so braun werden kann. Ich würde sagen, dass ich weder wusste was das Wort LSF bedeutet noch das Wort Hautkrebs. Aber ok : YOLO 🤷🏼‍♀️😂🐆 3. Ich war 16 und einfach nur “cool“. Die Creolen bis zu den Schultern habe ich nur wegen dem Sonnenbaden und möglichen unschönen Abdrücken rausgenommen 😂.