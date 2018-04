Hands Up - because we are in Miami! 😍❤️💕 Danke für euer Feedback bzgl des Tragens nach vorne gerichtet. Ich trage ihn nicht zu lange so, aber mein Sohn ist ein Erkunder und Entdecker. Er will die Welt sehen, wie seine Mama. Deswegen darf er nach vorne sehen. Ich halte dabei immer seine Hände. Und wisst ihr was? Er liebt es ❤️

A post shared by Cathy Hummels (@catherinyyy) on Apr 17, 2018 at 4:11pm PDT