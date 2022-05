Cathy Hummels versorgt ihre Follower mit Foto-Updates aus Miami. Einer ihrer Urlaubsposts sorgte bei den Fans gleich doppelt für Verwirrung.

Cathy Hummels und ihr Ehemann, BVB-Fußballer Mats Hummels, sind schon länger getrennt, dennoch verbringen die beiden ihren Urlaub zusammen in Miami – gemeinsam mit ihrem vierjährigen Sohn Ludwig. Auf Instagram versorgt Cathy ihre Follower:innen mit Fotos aus den USA. Der 34-Jährigen scheint es dort zu gefallen: "Ich liebe es hier. Ich könnte mir sogar vorstellen, hier einmal eine Zeit lang zu leben", schreibt sie.

Den angedeuteten Umzug nahmen ihre Fans nicht so ernst, stattdessen irritierte das Posting die Follower:innen aus zwei anderen Gründen, die in den Kommentaren ausführlich diskutiert wurden. Schon vor einigen Wochen hatte Hummels auf Instagram ein Foto gepostet, dass sie ohne BH zeigte. "Ich mag keine BHs. Ich bin eine Frau und stolz darauf", hatte sie damals dazu geschrieben. Lediglich beim Sport würde sie BHs anziehen, so Hummels. Diesmal ging sie auf ihre Kleidung nicht näher ein.

Nun zeigte sich Cathy Hummels erneut ohne BH – die Meinungen dazu gingen auseinander. Neben einigen unterstützenden Kommentaren gab es auch viel Häme, teilweise sogar sexistische Äußerungen von Usern.

Cathy Hummels zeigt sich mit Mats und Sohn im Urlaub

Was vielen unter Hummels' 675.000 Follower:innen noch auffiel: Die Influencerin konnte sich nicht so recht entscheiden, ob sie der Welt das Gesicht ihres Sohnes Ludwig zeigen wollte oder nicht. Auf ihren Fotos ist der Junge einmal von hinten an der Hand von Papa Mats zu sehen, auf zwei Bildern ist sein Gesicht verpixelt, auf zwei anderen dann wieder nicht.

"Mal zensiert sie das Gesicht vom Kind und mal nicht. .. ich verstehe die Logik dahinter nicht", lautete ein Kommentar dazu. Generell scheint Hummels kein Problem damit zu haben, ihren Sohn zu zeigen: Auf ihrem Account ist auf einigen Bildern das Gesicht von Ludwig zu erkennen.

Quelle: Cathy Hummels auf Instagram

