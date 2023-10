4. Oktober 2023

"Er mag nicht immer Fotos machen müssen": Cathy Hummels zeigt Sohn Ludwig nicht mehr auf Instagram

Auf dem Instagram-Account von Cathy Hummels spielte er eine tragende Rolle: Sohn Ludwig war in den letzten Monaten und Jahren fester Bestandteil von Hummels' Beiträgen. Immer wieder sah man den Fünfjährigen in Stories und auf Posts im Doppelpack mit seiner Mutter, ein waschechtes "Double Trouble", wie Hummels selbst beschreibt. Doch das soll in Zukunft so erstmal nicht mehr vorkommen – denn Ludwig hat genug von Social Media. Zu mehreren Fotos, auf denen sich der Junge hinter seiner bekannten Mutter versteckt, schreibt die 35-Jährige: "Ach ja: Ludwig mag in Zukunft, was meinen und Papas Instagram Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein." Und erklärt: "Er mag nämlich nicht immer Fotos machen müssen wie Papa und Mami. Seine Entscheidung, welche natürlich respektiert wird." Eine völlig verständliche Reaktion des Fünfjährigen, finden Nutzer auf Instagram. "Recht hat er", heißt es in einem Kommentar, "Ist auch besser so! Lasst bitte eurem Kind seine Privatsphäre!", in einem weiteren. Doch auch kritische Stimmen werden laut, die Hummels' widersprüchliches Verhalten in Bezug auf Ludwig kritisieren. So fragt ein Nutzer: "Warum wird dann mit der Kamera drauf gehalten?", ein weiterer schreibt: "Dann lass' Dein Kind auch weg von den Fotos. Warum muss das arme Kind mit auf das Foto? Er muss sich verstecken. Schrecklich. (...)". Mehr