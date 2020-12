Christmas-Pyjamas statt -Pullover: Bei Celine Dion ist an Weihnachten Einheitslook angesagt. Die Sängerin veröffentlichte ein Foto mit ihren drei Söhnen - im Schlafanzug.

Weihnachtszeit im Hause Dion bedeutet: Wir ziehen uns alle das Gleiche an. Die Sängerin ("My Heart Will Go On") veröffentlichte auf Instagram ein Foto von sich und ihrer Familie unterm Weihnachtsbaum. Ihre drei Söhne tragen alle den gleichen Pyjama. Und auch die 52-Jährige überrascht im Nachtgewand.

"Mögen die Weihnachtsfeiertag Euch viele Geschenke und Liebe, Frieden und gute Gesundheit bringen und das Versprechen von besseren Tagen im kommenden Jahr", schrieb Dion auf Englisch und Französisch dazu. Alle drei Söhne machten den niedlichen Familienlook fürs Familienalbum mit Mama mit: Rene-Charles, 19, und die beiden Zwillinge Nelson und Eddy, 10, gucken fröhlich in die Kamera. Im Hintergrund ist ein üppig geschmückter Weihnachtsbaum zu sehen.

Vater und Ehemann René Angélil starb 2016 nach einer Krebserkrankung. Seitdem muss die Familie alleine Weihnachten feiern. Gemeinsame Fotos von Celine Dion mit ihren Söhnen sind selten. Nur bei besonderen Gelegenheiten gibt die in Kanada geborene Diva Einblicke in ihr Privatleben. "Was mich am stolzesten macht ist, eine Mutter zu sein. Ich habe diese bezaubernden drei Kinder, durch die ich meinen Ehemann immer vor mir sehe und die mich stark machen", sagte sie 2017 in einem Interview.

Dion begann ihre Karriere beim ESC

Im vergangenen Jahr hatte Dion ihr Album "Courage" veröffentlicht, das in mehreren Ländern auf Platz eins der Charts war. Die Sängerin stieg in den 90er Jahren zum Weltstar auf. Begonnen hatte ihre Karriere mit einem Sieg beim Eurovision Song Contest 1988 in Dublin. Damals belegte sie mit "Ne partez pas sans moi" für die Schweiz Platz eins. Ein Jahr später wurde sie von einem Produzenten entdeckt. Eine steile Karriere begann. Jahrelang hatte Dion ihre eigene Show in Las Vegas, sang jeden Abend vor ausverkauftem Haus. Im Dezember 2007 wurde ihre vorerst letzte Show im Caesars Colosseum aufgeführt. Im kommenden Jahr will Dion im Rahmen ihrer "Courage World Tour" auch in Deutschland Konzerte geben. Ob diese aufgrund der Coronapandemie stattfinden können, ist unklar.