Er ließ eine wahre Bombe platzen: Schauspieler Chad Michael Murray (37, "One Tree Hill") erzählte in der Show "Busy Tonight" von einem aufregenden Moment am Set von "Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag" (2003). "Ich war Lindsay Lohans erster Kuss. Jamie Lee Curtis war auch da und sie versuchte, die Situation zu regeln, weil Lindsay so nervös war." Also seien sie zu dritt in Curtis' Wohnwagen gegangen und die ältere Schauspielerin habe zu Lindsay Lohan (32) gesagt: "Komm schon, küss ihn einfach!"

Kurzerhand zeigte Jamie Lee Curtis (60) der jüngeren Schauspielerin, wie sie es anstellen sollte: "Sie hat mich einfach am Hinterkopf gepackt und mit mir rumgemacht!" Chad Michael Murray erinnerte sich an diese Geschichte, als Moderatorin Busy Philipps (39) ihn fragte, ob er selbst als Teenie einmal einen Rat von einem älteren Co-Star erhalten habe: Er war als junger Erwachsener ein Star der Serie "One Tree Hill" - jetzt spielt er wieder in einer aktuellen Teenie-Serie mit, allerdings diesmal als Vater in "Riverdale".