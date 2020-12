Viola Davis teilt in den sozialen Medien eine Aufnahme des verstorbenen Chadwick Boseman. Sie zeigt ihn Gitarre spielend am Filmset.

Schauspielerin Viola Davis (55, "How to Get Away with Murder") erinnert an ihren verstorbenen Kollegen Chadwick Boseman (1976-2020). Sie teilte auf Instagram ein Video, das den "Black Panther"-Darsteller am Rande eines Filmsets beim Gitarre spielen zeigt. Dazu schrieb sie: "DAS war Chadwick. Ein Geschenk."

Boseman starb im August 2020 an den Folgen seiner jahrelangen Darmkrebs-Erkrankung. Gemeinsam mit Davis stand er für den von Denzel Washington (65, "Fences") produzierten Film "Ma Rainey's Black Bottom" vor der Kamera, am Rande der Dreharbeiten sind die Aufnahmen entstanden, die Davis nun geteilt hat.