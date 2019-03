Verliebt, verlobt, verheiratet! Chance The Rapper (25, "Juice") und seine Kindheitsliebe Kirsten Corley haben am Samstag geheiratet. Die beiden gaben sich in Newport Beach, Kalifornien das Jawort, wie "Entertainment Tonight" berichtet. Laut Bildern, die das Promiportal "The Shade Room" veröffentlicht hat, zählten zu den Stargästen unter anderem auch Kim Kardashian (38) mit Ehemann Kanye West (41).

Wie auf den Hochzeitsfotos weiter zu sehen ist, gab sich das Paar im Freien in einem Meer aus weißen Rosen das Jawort. Das Model trug ein märchenhaftes Tüllkleid ganz in Weiß, der Rapper glänzte in einem weißen Smoking mit schwarzer Fliege.

Die beiden kennen sich bereits seit ihrem neunten Lebensjahr und haben die gemeinsame Tochter Kensli (3). Im Juli 2018 machte der Rapper seiner großen Liebe vor Freunden und Familie einen Heiratsantrag.