Am heutigen 16. Januar feiert Channing Tatums (39) Erfolgsshow "Magic Mike Live" am Potsdamer Platz in Berlin Premiere. Dafür ist der Hollywoodstar sogar selbst nach Deutschland gereist - und zwar nicht zum ersten Mal, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät. "Ich war schon ein paar Male in Deutschland und habe dort einige Orte besucht, unter anderem Berlin, München und Düsseldorf", erzählt der Schauspieler.

"Ich hatte immer eine großartige Zeit in all diesen Städten", führt er weiter aus. "Normalerweise arbeite ich, wenn ich dort bin, deswegen habe ich nicht viel Freizeit, um all das zu unternehmen, was ich gerne möchte. Aber was ich bisher gesehen habe, ist Deutschland ein toller Ort, was Menschen, die Kunstszene und Restaurants angeht."

Show in Berlin "eine der besten überhaupt"

Die Show "Magic Mike Live" stützt sich auf die Filme "Magic Mike" (2012) und "Magic Mike XXL" (2015) und wurde von Tatum selbst entwickelt. In jüngeren Jahren arbeitete der Star selbst als Stripper. "Die Filme basierten lose auf meinen Erfahrungen, aber die Shows sind etwas ganz anderes", sagt der 39-Jährige. "Sie basieren nicht auf meinem Leben, sondern darauf, was Frauen wollen."

Dass "Magic Mike Live" nun auch in Deutschland zu sehen ist, "haut mich wirklich um". "Wenn man mir vor Jahren erzählt hätte, dass 'Magic Mike' eines Tages eine Live-Show werden würde und wir nicht nur in Las Vegas, London und Australien, sondern jetzt auch noch in Deutschland sein würden, hätte ich gesagt: Sie sind verrückt!", erzählt Tatum. "Aber wir sind so stolz auf diese Show. Wir bringen eine Gruppe unglaublich talentierter neuer Tänzer und Künstler auf die Bühne, um diese Show zu einer der besten überhaupt zu machen."

Für "Magic Mike Live" wurde das Club Theater Berlin am Potsdamer Platz eigens umgebaut. Nun finden darin 600 Gäste Platz, die sich auf Musik, Akrobatik und Tanz freuen können. 20 internationale Künstler bieten mit "Magic Mike Live" ein 90-minütiges Show-Erlebnis.