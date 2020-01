Nach etwa einem Monat Trennung zeigen sich Channing Tatum (39, "Magic Mike XXL") und Jessie J (31, "Price Tag") wieder miteinander. Dass die beiden wieder ein Paar sind, bestätigte der Schauspieler selbst mit einem Foto, das er auf Instagram online stellte. Darauf ist das Paar eng umschlungen zu sehen. Die britische Sängerin gibt Tatum einen Kuss auf die Wange. Doch nachdem sich unter dem Bild einige Kommentare angesammelt hatten, die Jessie J beleidigten, nahm der Schauspieler das Bild zunächst offline. Später postete er es erneut - deaktivierte aber die Kommentar-Funktion.

"Niemand sieht umwerfender und schöner aus"

Bevor er den Schnappschuss offline nahm, reagierte der "Magic Mike"-Darsteller auf einige der abwertenden Kommentare. Unter anderem das "People"-Magazin veröffentlichte Screenshots davon. So schrieb eine Userin: "Jenna sieht besser aus an deiner Seite" und kritisierte mit dem Vergleich zu Tatums Ex-Frau Jenna Dewan (39, "Step Up") die jetzige Frau an seiner Seite.

Tatum antworte darauf, dass so ein Kommentar verletzend sei und jeder nachdenken solle, bevor man so einen Kommentar verfasse. "Wenn du so eine schreckliche, hasserfüllte Person bist und die unendliche und unerreichte Schönheit von Jess nicht wertschätzten kannst, bitte verschwinde von hier." Weiter schrieb Tatum, niemand sehe umwerfender und schöner aus als Jess.

Tatum in Rage

Doch damit nicht genug. In einem weiteren Kommentar richtete sich Tatum erneut an die gehässigen Fans und schrieb über seine Ex-Frau Jenna Dewan: "Jenna ist wunderschön und wunderbar auf ihre eigene Art und Weise. Aber: Schönheit ist nicht messbar. Sie liegt im Auge des Betrachters."

Nach dem Liebescomeback hatte das Paar am vergangenen Freitag seinen ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich nach der Versöhnung. Die beiden erschienen zusammen in Los Angeles bei der Veranstaltung "2020 MusiCares Person Of The Year Honoring Aerosmith", bei der Jessie J einen Auftritt hatte.