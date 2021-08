Channing Tatum ist begeistert von Kollegin Sandra Bullock: So sehr, dass er mit ihr überschwänglich ein Bad am Set nimmt.

Channing Tatum (41) geht baden - mit Sandra Bullock (57). Die beiden haben gerade die Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "The Lost City of D" beendet. Zur Feier des Tages nahm Tatum seine kreischende Kollegin auf den Arm und sprang mit ihr am Set in ein Wasserbecken. Lachend schlossen sich die beiden anschließend in die Arme und für Bullock gab es sogar noch ein Küsschen auf die Wange. Tatum veröffentlichte ein Video der feucht-fröhlichen Aktion auf Instagram.

Tatum scheint überhaupt von Sandra Bullock ganz begeistert zu sein. Zum Abschluss der gemeinsamen Dreharbeiten (ihren ersten zusammen) schrieb er auf Instagram: "Ich kann gar nicht ausdrücken, wie besonders Sandy Bullock ist. Wir stammen auf jeden Fall aus demselben Labor und teilen uns ein Gehirn. Ich liebe dich, Mädchen."

Tatum als Bullocks Model

In "The Lost City of D" spielt Sandra Bullock eine Liebesroman-Autorin, die mit dem Model für ihr Buchcover (Channing Tatum) unterwegs auf Promotour ist. Dabei werden sie in eine versuchte Entführung verwickelt und landen in einem wilden Dschungelabenteuer. Den Schurken spielt "Harry Potter"-Darsteller Daniel Radcliffe (32), in einer Minirolle ist auch Brad Pitt (57) zu sehen.

In den USA soll "The Lost City of D" am 15. April 2022 in die Kinos kommen.