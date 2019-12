Schauspieler Channing Tatum (39, "Step Up") und Sängerin Jessie J (31, "Masterpiece") haben sich im November dieses Jahres getrennt - und schon soll er wieder in Dating-Laune sitzen. Wie das Magazin "Us Weekly" erfahren haben will, nutze der Schauspieler derzeit die Kuppel-App Raya, mit der bereits Stars wie Lewis Hamilton (34), Cara Delevingne (27) oder Olly Murs (35) nach Liebe suchten.

Namentlich nicht genannte Insider hätten dem Magazin verraten, dass in Tatums Dating-Profil zu lesen sei: "Und ja, ich war einmal Stripper. Tut mir leid." Außerdem habe er den Song "Brown Sugar" von D'Angelo (45) für seinen App-Auftritt gewählt.

Die richtige Zeit für etwas Neues?

Rund ein Jahr waren Tatum und Jessie J ein Paar. Nach der Trennung sollen die beiden "immer noch gute Freunde" sein, wie ein Insider dem US-Magazin "People" berichtete. "Es gab kein Drama", wird er zitiert.

Über die Gründe der Trennung schweigt das Ex-Paar. Angeblich habe es Zeitmanagement-Probleme gegeben. Der Schauspieler sei "mit seiner Karriere und dem Vater-Dasein beschäftigt", so eine Quelle gegenüber "Us Weekly". Das "People"-Magazin berichtet unterdessen, dass beide "verschiedene Prioritäten" setzen würden. Tatum wolle wegen seiner sechsjährigen Tochter Everly, die er mit Ex-Frau Jenna Dewan (39) hat, so viel Zeit wie möglich in Los Angeles verbringen, Jessie J bevorzuge ihre Heimat Großbritannien.