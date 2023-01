Nachdem Anne Heche Mitte der Achtzigerjahre mit ihrer Rolle in der US-Soap-Opera "Another World" bekannt wurde, erlangte sie in den Neunzigerjahren Superstar-Status. Dazu verhalf ihr unter anderem ihr Auftritt in der Komödie "Sechs Tage, sieben Nächte" (1998), an der Seite von Harrison Ford.

Mehr