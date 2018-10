Lange scheint Channing Tatum (38) kein Junggeselle geblieben zu sein: Erst im April dieses Jahres trennte sich der Frauenschwarm von Jenna Dewan (37) nach neun gemeinsamen Ehejahren. Nun soll sich der Schauspieler einen Star aus England geangelt haben, wie das US-Magazin "People" berichtet und beruft sich dabei auf die Aussagen einer Person aus dem Umfeld des 38-Jährigen. Das Ganze sei "sehr frisch", so der Insider.

Channing Tatum und Jessie J beim Minigolf

Bei seiner neuen Angebeteten soll es sich demnach um niemand Geringeres als die 30 Jahre alte Sängerin Jessie J handeln, dem in London geborenen Pop-Star. Mit Songs wie "Who You Are", "Alive" oder "Sweet Talker" konnte sie sich auch bereits in den deutschen Charts verewigen. Ein Twitter-User will die beiden vor fünf Tagen sogar gemeinsam beim Minigolf getroffen haben.

Schon lange vor der Trennung zwischen Tatum und Dewan waren sich die beiden bereits begegnet, im Jahr 2015. Damals überreichte Jessie J bei den MTV Movie & TV Awards Tatum einen Preis für seine Rolle in "22 Jump Street". Die beiden scheinen dabei einen bleibenden Eindruck beim jeweils anderen hinterlassen zu haben.