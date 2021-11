Es wäre ihr erster offizieller Auftritt nach der Rückkehr gewesen: Am 19. November wird in Monaco der Nationalfeiertag gefeiert. Doch die Fürstenfamilie muss auf Charlène verzichten. Die 43-Jährige hat den Termin abgesagt.

Diese Nachricht dürfte Fans des monegassischen Fürstenhauses enttäuschen: Fürstin Charlène wird nicht an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag "La Fête du Prince" am 19. November teilnehmen. Das gab ein Sprecher des Palastes bekannt. Albert und Charlène hätten gemeinsam entschieden, dass die 43-Jährige aus gesundheitlichen Gründen verzichten und sich weiterhin schonen müsse.

"Die Fürstin befindet sich weiterhin im Stadium der Genesung und wird noch weitere Wochen brauchen, um sich von einer generellen Abgeschlagenheit zu erholen", heißt es in einer Stellungnahme, die der Palast unter anderem auf seiner Facebookseite veröffentlichte. Damit sich Charlène in Ruhe erholen kann, soll ihr Aufenthaltsort geheim bleiben. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Fürst Albert und seine Frau in getrennten Wohnungen leben. Während er sich im Palast aufhält, soll sie ein Zweizimmer-Appartement in etwa 300 Meter Entfernung bezogen haben.

Charlène seit wenigen Tagen wieder in Monaco

Charlène war Anfang November nach mehrmonatigem Aufenthalt in Südafrika nach Monaco zurückgekehrt. Ursprünglich war sie im März dieses Jahres in ihre Heimat gereist, um dort ein Projekt ihrer Stiftung gegen Nashornwilderei zu unterstützen. Vor Ort zog sich die Frau von Fürst Albert eine schwere Infektion im HNO-Bereich zu und musste mehrfach operiert werden. Ihre Rückreise ins Fürstentum wurde immer wieder verschoben, da die Ärzte ihr ein Flugverbot erteilt hatten.

Wann sich Fürstin Charlène wieder in der Öffentlichkeit zeigen wird, ist bisher nicht bekannt. "Sobald es ihre Gesundheit erlaubt, freut sie sich darauf, ihre royalen Pflichten wahrzunehmen und Zeit mit den Monegassen zu verbringen", so das Statement des Palastes. Laut Pressemitteilung soll es vor den Weihnachtstagen ein weiteres Update zu Charlènes Gesundheitszustand geben. Mitte Dezember findet traditionell ein Termin statt, bei dem die Fürstenfamilie Geschenke an bedürftige Kinder verteilt.