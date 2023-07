Die heutige Fürstin Charlène von Monaco kam am 25. Januar 1978 als Charlene Wittstock in Simbabwe auf die Welt. Als Kind sei sie ein "Wildfang" gewesen, erinnerte sie sich in einem späteren Interview. Früh zeigte sich, dass das Mädchen ein Schwimmtalent ist. In den 1990er Jahren zog die Familie nach Benoni, nahe Johannesburg und seitdem trat Charlène für Südafrika an. Mit 18 Jahren gewann sie die Landesmeisterschaften. 2000 trat sie bei den Olympischen Spielen an und schaffte es auf der 100- und 200-Meter-Strecke im Rückenschwimmen unter die Top 20. Gemeinsam mit drei Teamkolleginnen wurde sie Fünfte in der 4x100-Meter-Lagen-Staffel. Im selben Jahr lernte sie den damaligen Thronanwärter Albert bei einem Schwimm-Wettbewerb in Monaco kennen. Ihre Karriere beendete sie 2007. Mehr