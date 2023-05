Toupiert, gegelt, gelockt, rasiert: Wenn es um ihre Haare geht, ist Fürstin Charlène von Monaco offen für Experimente. Seit ihrer Hochzeit mit Fürst Albert II. im Jahr 2011 hat sie schon einiges ausprobiert.

Bei einem Auftritt am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco überraschte Charlène nun mit einer neuen Frisur: Statt Blond trägt die 45-Jährige Kastanienbraun. Schon seit einigen Jahren setzt die zweifache Mutter auf einen praktischen Kurzhaarschnitt, probiert dafür immer wieder verschiedene Farbtöne aus. Im vergangenen Jahr trug Charlène zum Formel-1-Rennen noch Wasserstoffblond – nun also ein dunkles Braun.

Ihren bisher wohl radikalsten Look präsentierte Charlène im Dezember 2020. Damals zeigte sie sich mit rasierter Kopfseite. Ein Blick zurück auf die auffälligen Frisuren der monegassischen Landesmutter.