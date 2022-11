Geboren in Simbabwe und aufgewachsen in Südafrika machte sich die junge Charlene Wittstock als Profi-Schwimmerin einen Namen. Bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 trat sie für Südafrika an. Im gleichen Jahr traf sie bei einem Schwimmwettbewerb in Monaco auf Fürst Albert II. von Monaco. Bis sie sich das erste Mal öffentlich als Paar zeigten, sollten allerdings noch sechs Jahre vergehen.

Mehr