Prinzessin Charlène von Monaco weilt noch immer in einer Klinik. Von dort aus hat sie Weihnachtsgrüße in die Welt gesendet, die von dem Traum nach einer heilen Familie zeugen.

Man kennt dieses Motiv aus Kitschpostkarten der 50er Jahre: Mami, Papi und zwei Kinder in ihrer Wohnstube in scheinbarer Harmonie vereint. Das alles mit einem Weichzeichner überlegt und vor einem üppig behangenen Weihnachtsbaum.

Eine solche Karte hat nun Prinzessin Charlène von Monaco angefertigt und schickt sie via Instagram in die Welt: "Wir wünschen allen ein schönes und sicheres Fest. All meine Liebe“, schreibt die 43-Jährige dazu. Es zeigt Charlène zusammen mit ihrem 20 Jahre älteren Ehemann, Fürst Albert von Monaco, sowie den beiden gemeinsamen Kindern, den siebenjährigen Zwillingen Jacques und Gabriella.

Diese Karte ersetzt das übliche Familienfoto, das die Grimaldis sonst zu Weihnachten herausgeschickt haben. Das Gemälde deutet daraufhin, dass sich die frühere Schwimmerin aus Südafrika noch immer nicht bei ihrer Familie in Monaco befindet. So gibt es anstelle des gemeinsam aufgenommenen Fotos diesmal nur ein gemaltes Bild.

Wie ihr Ehemann Albert vor einem Monat mitteilte, befindet sich Charlène "irgendwo in Europa" in einer Klinik, um sich wegen "psychischer und physischer Erschöpfung" behandeln zu lassen. Ihre Genesung werde mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Es wird vermutet, dass ihr Aufenthaltsort in der Schweiz ist.

Charlène von Monaco verpasste den Geburtstag ihrer Kinder

Die 43-Jährige verpasste aufgrund ihrer Behandlung nicht nur den Nationalfeiertag Monacos, der mit einer Parade vor dem Fürstenpalast zelebriert wird, sondern auch den Geburtstag ihrer beiden Kinder. Jacques und Gabriella wurden am 10. Dezember sieben Jahre alt. Auch da schickte Charlène Grüße via Instagram raus: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine Babys", schrieb sie via Instagram, und dankte Gott dafür, sie mit so wundervollen Kindern gesegnet zu haben.

Die nun geteilte Weihnachtspostkarte ist ein weiterer Hinweis darauf, wie sehr Charlène von Monaco ihre Familie vermisst - und wie sehr sie sich ein gemeinsames Beisammensein unterm Christbaum erträumt. Ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird, ist noch nicht bekannt.