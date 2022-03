Monatelang hatte Fürstin Charlène von Monaco in einer Klinik behandelt werden müssen. Über ihren gesundheitlichen Zustand und einen Rückkehr an den Hof wurde viel spekuliert. Jetzt ist die Fürstin überraschend heimgekehrt.

Über die Zukunft von Fürstin Charlène von Monaco ist in den vergangenen Monat viel spekuliert worden. Seit Mitte November wurde Charlène in einer Luxus-Klinik medizinisch behandelt. Eine baldige Rückkehr in den Palast, so wurde gemunkelt, sei nicht zu erwarten. Falls sie denn überhaupt jemals in den Stadtstaat zurückkehre. Sogar von einer Trennung des Fürstenpaares war immer wieder die Rede. Nun der Paukenschlag: Wie der Fürstenpalast am Samstag mitteilte, ist Charlène zurück im Kreis der Familie.

In Monaco an der Seite ihres Mannes Fürst Albert II. und ihrer Kinder werde sie sich weiterhin erholen, hieß es in der Mitteilung. In den kommenden Wochen soll sie vollständig genesen und dann schrittweise auch wieder ihre offizielle Aufgaben übernehmen. Bei der Rückkehr sei Charlène fröhlich mit ihrer Familie wieder vereint worden.

Charlène von Monaco wieder bei der Familie

Anfang November war die 44-jährige Fürstin nach Monaten in ihrer Heimat in Südafrika nach Monaco zurückgekehrt. Kurz darauf kam sie zur Behandlung in eine Klinik außerhalb des Fürstentums. Als Grund hatte der Fürstenpalast einen Zustand allgemeiner Erschöpfung genannt. Albert II. sagte in einem Interview, sie leide unter physischer und emotionaler Erschöpfung. "Sie war überfordert und konnte sich weder den offiziellen Pflichten noch dem Leben im Allgemeinen oder gar dem Familienleben stellen", erklärte er damals. Der monegassische Palast berichtete auch von Zahnproblemen.

Ursprünglich war Charlène nach Südafrika gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Eigentlich war nur ein wenige Tage dauernder Besuch in ihrem Geburtsland geplant. Nach einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion verboten ihr die Ärzte allerdings eine Flugreise, weswegen sie sich vor Ort auskurieren musste und nicht so schnell zu ihrer Familie zurückkehren konnte, wie ursprünglich geplant.

Dass Charlène nun tatsächlich zurück am Hofe ist, kommt überraschend. Obwohl Fürst Albert II. sich während ihrer Abwesenheit große Mühe gegeben hatte, alle Gerüchte zu zerstreuen. Immer wieder hatte er sich voller Zuversicht ob der Rückkehr seiner Gattin gezeigt. So berichtete er schon Mitte Februar der Tageszeitung "Monaco-Matin": "Fürstin Charlène geht es viel besser und ich hoffe, dass sie bald wieder im Fürstentum sein wird. Nun ist es offenbar soweit.