Nach der feierlichen Zeremonie in der Westminster Abbey und der anschließenden Prozession durch London wird die Krönung von König Charles III. an diesem Sonntag deutlich entspannter weitergefeiert. Überall im Land finden unter dem Slogan "The Big Lunch" Straßenfeste statt, bei denen Menschen an langen Tafeln zusammensitzen, um gemeinsam zu essen und zu trinken. Dafür wurde eigens ein Rezept kreiert: die "Coronation Quiche" mit Spinat, Saubohnen und Estragon.

Camilla und Charles werden nicht vorbeischauen, schickten aber vorab eine Botschaft via Instagram: "Ganz gleich, ob Sie zum ersten Mal an einem 'Big Lunch' teilnehmen oder ob es ein jährlicher Bestandteil Ihres Kalenders ist, wir senden unsere besten Wünsche an alle, die dabei sind. Wir hoffen, dass es für alle ein tolles Ereignis sein wird."

Einige Mitglieder des Königshauses ließen es sich nicht nehmen, die Straßenfeste persönlich zu besuchen. Prinz William und Prinzessin Kate schauten überraschend in Windsor vorbei, Prinz Edward und seine Frau Herzogin Sophie reisten in den Ort Cranleigh. Am Abend steigt dann auf Schloss Windsor das große "Coronation Concert". Dann werden auch König Charles III. und seine Frau Camilla wieder vor Ort sein.