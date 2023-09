von Catrin Bartenbach Ein Jahr nach dem Tod der Queen macht sich Charles III. deutlich besser in seiner neuen Rolle als erwartet. Doch junge Menschen wenden sich von der Monarchie ab. Worauf sich der König jetzt vorbereiten muss.

Wie fühlt Charles III. sich wohl so nach einem Jahr als König von Großbritannien? Und wie wird er den heutigen Tag verbringen, den ersten Todestag seiner Mutter, der am 8. September 2022 verstorbenen Queen? Noch am gleichen Tag wurde er König.

Offiziell ließ der Palast im Vorfeld nichts verlauten über die Pläne. Charles selber ließ via Instagram an diesem Morgen verkünden, dass er sich "mit großer Liebe" an seine Mutter und ihren Dienst für die Nation erinnere und sich bedanke für "die Liebe und Unterstützung, die mir und meiner Frau zuteil wurde".