König Charles III. und seine Frau Camilla sind am Freitagnachmittag am Buckingham Palast angekommen, ihrem neuen Amtssitz. Tausende Menschen hatten sich davor versammelt, um der verstorbenen Königin Elizabeth II. zu gedenken - aber auch um den neuen König zu begrüßen. Die enorme Anteilnahme hat den neuen Monarchen sichtlich berührt. Der König nahm ein Bad in der Menge, schüttelte Hände und besichtigte die unzähligen Blumensträuße, die vor dem Palast niedergelegt wurden. Bei der Ankunft von Charles und Camilla brandete Applaus auf. Es gab sogar "Hurray"-Rufe.

Mit der Ankunft des neuen Monarchen wurde die auf halbmast wehende Nationalflagge eingeholt und durch die königliche Standarte ersetzt. Diese wird immer dort aufgezogen, wo das Staatsoberhaupt gerade zugegen ist.