Charles erblickt am 14. November 1948 um 21:14 Uhr im Buckingham Palace das Licht der Welt.





1952 wird er mit der Thronbesteigung seiner Mutter im Alter von drei Jahren zum Thronfolger und erhält den Titel Duke of Cornwall.





Seine akademische Laufbahn absolviert Charles an traditionsreichen Privatschulen und Internaten.





Während seiner Zeit an der University of Wales lernt er als erster Prince of Wales seit dem Mittelalter Walisisch.





1970 erhält er als erster britischer Thronfolger einen Studienabschluss – einen Bachelor of Arts der Universität Cambridge.





Es folgt eine militärische Ausbildung bei der Royal Navy und 1975 die Verleihung des Master of Arts.





1981 heiratet Charles unter den Augen der Weltöffentlichkeit Diana Spencer.





Rund ein Jahr später kommt ihr erster Sohn William zur Welt – 1984 folgt sein jüngerer Bruder Harry.





1988 entkommt der britische Thronfolger während der Skiferien in der Schweiz bei einem Lawinenunglück nur knapp dem Tod – sein Freund Major Hugh Lindsay kommt dabei ums Leben.

Ende der 1980er-Jahre gilt die Ehe von Charles und Diana nach Seitensprüngen auf beiden Seiten als zerrüttet.





1992 gibt das Paar seine offizielle Trennung bekannt. Es folgt ein öffentlicher Streit um Abfindungsbedingungen. Charles und Diana werden am 28. August 1996 geschieden.





Rund ein Jahr später kommt Diana, die „Prinzessin der Herzen“, nach einem Verkehrsunfall in Paris ums Leben.





Ab 1999 wird Charles vermehrt mit seiner ehemaligen Geliebten Camilla gesehen. 2003 zieht sie zu ihm ins Clarence House. Zwei Jahre später folgt die standesamtliche Hochzeit im Rathaus von Windsor.





Mit dem Tod von Elisabeth II. wird Charles am 8. September 2022 nach 70 Jahren als Thronfolger zum König des Vereinigten Königreiches.

