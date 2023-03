Es ist der erste offizielle Staatsbesuch von König Charles III., nachdem er zum Monarchen wurde. Drei Tage lang werden er und Camilla Deutschland besuchen. Sie beginnen ihren Trip in Berlin. In der Hauptstadt werden sie im Luxushotel Adlon nächtigen. Ihre Gastgeber, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender, messen der Visite große Bedeutung zu. Aus Steinmeiers Sicht geht es um nicht weniger als darum, ein "neues Kapitel in den deutsch-britischen Beziehungen aufzuschlagen", wie es im Bundespräsidialamt heißt.

Mit 21 Salutschüssen werden die Royals am Berliner Flughafen empfangen. Von da geht es zum Brandenburger Tor, wo sich bereits zahlreiche Fans sammeln. Charles wird an einem Empfang im Schloss Bellevue zum Thema Energiewende und Nachhaltigkeit teilnehmen, zu dem Akteure aus Politik, Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eingeladen sind. Am Abend findet dann das große Staatsbankett im Schloss Bellevue statt.

Quelle: dpa

