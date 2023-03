An ihrem dritten Tag in Deutschland reisen König Charles III. und seine Gemahlin Camilla in die Hansestadt Hamburg. Dort kommen sie gegen Mittag mit dem ICE aus Berlin an und werden dann das Denkmal "Kindertransport – Der letzte Abschied" besuchen. Anschließend legen Charles und Frank-Walter Steinmeier bei einer Gedenkzeremonie Kränze am Mahnmal St. Nikolai nieder. Um 13.20 wird der Monarch am Hamburger Rathausplatz eintreffen, wo seit den Morgenstunden bereits Royal-Fans ausharren und auf das Oberhaupt der britischen Königsfamilie warten. Im Rathaus werden sich die Royals in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Um 14 Uhr gehts zur Schiffanlagestelle Dockland und von da aus auf eine Schifffahrt. Um 14.10 Uhr werden Camilla und Steinmeiers Ehefrau Elke Büdenbender die Rudolf-Roß-Grundschule besuchen. Am Abend findet ein Empfang von der Britischen Botschaft statt.

